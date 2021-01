Recovery Plan: i 32 progetti presentati dalla Giunta Fugatti per un totale di 2 miliardi di euro

Il Recovery Plan è un documento che individua le azioni per il rilancio dell’Italia e prevede 222 miliardi di euro, che devono essere distribuiti in diverse aree di intervento. È stato approvato ieri dal consiglio dei ministri che fra i molti progetti ha accettato quelli delle circonvallazioni ferroviarie di Trento e Rovereto collegato al progetto transeuropeo del tunnel del Brennero. (qui articolo)

Il Governo ha chiarito che i lavori saranno affidati a un commissario straordinario che avrà ampi poteri derogatori. Fugatti spera di poter scegliere il commissario che agirà sul territorio trentino.

Una notizia ha soddisfatto e ripagato l’impegno della Giunta provinciale nel reperire i fondi necessari per l’avvio di queste due grandi opere, che sono state oggetto di vari confronti tra il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La Provincia aveva inviato a Roma altri 32 progetti per un totale di 2 miliardi di euro. Il presidente Fugatti ha chiesto un confronto con Roma per sapere quali altri progetti possano essere accettati.

Il Pnrr, cioè la parte italiana del Recovery Plan, è formato da sei aree per un totale di sedici componenti: digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione e coesione; salute. Idrogeno, mobilità, acqua.

I progetti presentati dal Trentino riguardano tre di queste aree. 62 miliardi sono stati stanziati l’energia rinnovabile, 18,22 per l’idrogeno e la mobilità sostenibile, 29,35 per l’efficienza energetica e la riqualificazione degli edifici, e infine 15,03 per la tutela del territorio e della risorsa idrica.

Tra il 32 progetti richiesti dal Trentino sono presenti: l’estensione della rete idrogeno lungo l’asse del Brennero e dell’A22 (15 milioni); un progetto per treni ibridi sulla tratta della Valsugana (110 milioni); 52 bus urbani elettrici a Trento per sostituire quelli a diesel (25 milioni); la riduzione del rischio idrogeologico (35 milioni); un piano per l’agricoltura allo scopo di risparmiare acqua (100 milioni); il potenziamento della fibra ottica e il completamento della connettività nelle scuole (12,3 milioni); alcune soluzioni digitali integrate per migliorare l’interazione con l’utenza (10 milioni) e la digitalizzazione dei servizi e dei processi del sistema sanitario (32 milioni).

Fugatti ha già in mente entro il primo trimestre del 2021 un confronto fra il governo provinciale e le associazioni di categoria e i sindacati. Lo scopo è quello di cogliere dei suggerimenti su delle strategie future per favorire la ripresa. Un ruolo di primo piano è svolto proprio dal Recovery Plan e dai progetti che verranno accettati.