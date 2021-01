Nuovo Dpcm in vigore da sabato: ok all’asporto per i ristoranti, rischio zona arancione per il Trentino

Dopo la riunione tra il Governo e le Regioni sulle misure restrittive che saranno contenute nel prossimo Dpcm firmato ieri sera dal premier Conte il governatore Maurizio Fugatti ha riferito in aula consiliare.

Il nuovo decreto proroga anche lo stato d’emergenza fino al 30 aprile. Confermata l’introduzione della zona bianca che – secondo il ministro Speranza è un “segnale per il futuro”.

Nella zona bianca – ha spiegato in aula Fugatti – si entrerà in base ad una serie di condizioni: tre settimane di fila con un’incidenza sotto i 50 casi ogni 100 mila abitanti, Rt sotto l’1 e rischio basso. In questo caso non ci sono restrizioni di nessun genere, bisogna solo portare la mascherina all’interno e mantenere le distanze. Via libera a tutte le attività.

Pubblicità Pubblicità

Il governatore ha fatto una sintesi dei provvedimenti che entreranno in vigore dal 16: arrivano le nuove soglie per l’ingresso nelle fasce. Si va in zona arancione con RT 1 o con un rischio complessivo alto, si va in zona rossa con Rt 1.25. Rimane il divieto di spostamento tra le regioni anche gialle, con le deroghe già previste e viene prorogato lo stato d’emergenza fino al 30 aprile, limite di due persone per andare a trovare a casa parenti o amici una volta al giorno.

Queste nuove ancora più pesanti misure sono dovute al continuo peggioramento della pandemia e alla previsione del cts per un indice rt che in Italia raggiungerà l’1,10 (quello del Trentino ad oggi è del 0,85)

Secondo le nuove regole oggi potremmo essere in zona arancione, infatti pur avendo un rt basso, sotto la media, la nostra regione è catalogata a rischio alto. Delle misure quindi da mal di testa spesso di difficile comprensione.

Pubblicità Pubblicità



Interessante invece i numeri di Fugatti relativi ai vaccini: «Arriveranno in Trentino 830 mila dosi di vaccino, serviranno per immunizzare 400 mila persone. Allora saremo vicini a quello che in molti chiamano l’immunità di gregge, quindi saremo finalmente fuori dal tunnel»

Dopo il voto sullo scostamento di bilancio le risorse saranno allocate con un confronto con le regioni che definiranno i settori maggiormente a rischio. Se in zona gialla – ha detto Fugatti – potranno aprire le piste da sci.

SPOSTAMENTI – Il testo definitivo del decreto legge, secondo quanto avrebbe spiegato il ministro della Salute nel corso della riunione con le Regioni, prevede il divieto di spostamento tra le regioni sarà in vigore fino al 15 di febbraio e non fino al 5 marzo. Nella bozza che era entrata in Cdm gli spostamenti erano vietati dal 16 gennaio al 5 marzo, anche tra regioni gialle. Divieto di spostamento anche fra le provincia di Trento e Bolzano

MUSEI – Musei aperti in zona gialla nei giorni feriali. E’ l’ipotesi a cui il Governo sta lavorando con il nuovo Dpcm, secondo quanto annunciato dal ministro dei Beni culturali Dario Franceschini intervenendo al convegno online ‘More Museum’, organizzato dall’assessorato alla cultura del Comune di Firenze insieme a Muse e al museo Novecento. “Nel Dpcm che chiuderemo oggi – ha detto il ministro – proporrò che i musei riaprano nelle zone gialle almeno nei giorni feriali. E’ un servizio ai residenti. E’ un primo passo, un segnale di riapertura”.

ASPORTO – Il divieto di vendita da asporto è solo per i bar. Non è ben chiaro ancora se è limitato solo alle bevande e agli alcolici. Il ministro Boccia, sempre secondo quanto si apprende, avrebbe ribadito la volontà del governo di mantenere la norma per evitare casi di movida ma avrebbe garantito che il governo recepirà le perplessità delle regioni e che palazzo Chigi e il Mise stanno valutando come limitare al massimo i divieti. Confermato invece l’asporto per i ristoranti dopo le 18.00 che potranno quindi continuare come prima.

Resteranno ancora chiuse palestre e piscine, così come i cinema. Rimane naturalmente il coprifuoco dalle ore 22.00 alle 5.00