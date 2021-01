In fiamme il magazzino della lavanderia: attimi di paura a Cles

Attimi di paura ieri sera, poco dopo le 18.30, quando il magazzino della lavanderia self service di via Ruatti, a Cles, è stato avvolto dalle fiamme.

L’incendio è divampato per cause accidentali, probabilmente il fuoco è stato innescato dal surriscaldamento di un camino.

Sul posto sono subito intervenuti i Vigili del Fuoco volontari di Cles con due squadre, per un totale di una quindicina di uomini, che sono riusciti a domare le fiamme e a spegnere l’incendio.

Non ci sono stati feriti, ma i danni causati dalle altissime temperature raggiunte sono ingenti. Nel corso della mattinata è previsto tra l’altro un sopralluogo da parte di un ingegnere per una verifica strutturale.

L’intervento dei pompieri si è concluso in serata con il rientro in caserma verso le 21.30. Sul posto si sono recate anche le forze dell’ordine: la Polizia Locale per regolare la viabilità e i Carabinieri di Predaia per i rilievi e le verifiche del caso.

Le fiamme fortunatamente non hanno coinvolto i locali della lavanderia, che già oggi potrebbe rientrare in funzione.