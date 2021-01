Disegno di legge Olivi: saranno i comuni a decidere sulla possibile costruzione di centri commerciali

Ieri il Consiglio provinciale ha iniziato l’esame del disegno di legge 44 di Alessandro Olivi del Pd in materia di commercio.

Il provvedimento, ha spiegato l’ex assessore, mira a potenziare il ruolo dei Comuni nella programmazione del commercio sul territorio. Attraverso la legge del 2010 la Provincia aveva valorizzato il ruolo dei Comuni per sottrarre a speculazioni immobiliari la realizzazione di grande piattaforme distributive.

Questo ddl, ha spiegato Olivi, rafforza ancor più la responsabilità dei Comuni nel governare questi processi insediativi. Tenuto conto che nella scorsa legislatura nazionale il Parlamento ha assegnato alle Province di Trento e di Bolzano importanti prerogative sull’urbanistica commerciale, unica modalità per governare i processi insediativi.

Il commercio influenza infatti la pianificazione urbanistica del territorio: a seconda di dove si insediano grandi strutture di vendita cambiano i flussi della mobilità e i poli di attrazione.

Il provvedimento propone che i Comuni possano, con una apposita variante al piano regolatore, individuare aree del territorio in cui non solo la grande distribuzione ma anche la media sia limitata o al limite interdetta.

A condizione che il Comune individui queste aree per difendere il più possibile i punti vendita già esistenti rispetto a qualche appetito immobiliare e speculativo che ancora usa il commercio per produrre iniziative orientate a rendere strumentale l’attività distributiva per realizzare nuovi volumi.

L’obiettivo è un governo equilibrato del territorio, del traffico e della tutela dell’ambiente e dei beni comuni urbani evitando una polarizzazione casuale del commercio a danno dei piccoli esercizi presenti nei centri storici.

Si tratta di offrire ai Comuni la possibilità di individuare aree in cui non si vuole che si insedino strutture di vendita che indurrebbero lo spostamento dei consumatori fuori dai centri storici a danno del piccolo commercio di prossimità.

Olivi ha ricordato che il Consiglio delle autonomie locali ha già condiviso il ddl che è stato anche approvato dalla II Commissione.