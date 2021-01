Cucina: sapori forti e decisi sulla tavola di gennaio per partire con grinta

Penso sia la prima volta che dopo le vacanze di natale non ci si trascina in giro con qualche kg di troppo ammucchiato nei punti critici del nostro corpo.

Sono state feste “sobrie” rispetto agli standard conosciuti, però qualche eccesso anche quest’anno c’è stato ed è ora di correre ai ripari. Gennaio è mese di ripresa… e infatti riprendiamo la buona regola di affidarci principalmente ai prodotti del mese.

Cosa ci porta in tavola il mese di gennaio? Prodotti tipicamente invernali, forte predominanza di agrumi nella frutta, cavoli di tutti i tipi, porri e patate per quello che riguarda verdura e ortaggi, Ma questa volta ho puntato la mia attenzione su una cosa che io generalmente uso poco, gli aromi, e devo ammettere che mi sono divertita a cercare informazioni e ricette interessanti.

Essendo nel pieno dell’invero mi sono dedicata alla mia passione, le vellutate, e ne ho trovata una che è davvero da leccarsi i baffi, anche se il piatto che ha riscosso il maggior successo in casa è il secondo a base di carne.

Infuso di salvia

1 lt di acqua

1 pugno di foglie di salvia

Preparare l’infuso di salvia è davvero facile, basta far bollire l’acqua quindi aggiungere le foglie di salvia e lasciar riposare per 3 minuti. Se il sapore risulta troppo amaro si può addolcire la preparazione con un pò di miele. L’infuso può essere bevuto caldo o freddo, questa dose basta per 3/4 gg.

Ho scelto la salvia per via delle sue note proprietà, fra tutte ricordo quella antinfiammatoria, astringente e cicatrizzante. Questo infuso aiuta a sgonfiare la pancia, aiuta la digestione e depura l’organismo.

Sfoglia di pane al rosmarino

300 gr farina

400 ml acqua tiepida

1 cucchiaino da caffè di sale

20 gr di olio evo

rosmarino

In una ciotola capiente versare la farina e l’acqua, amalgamare il composto con una frusta per evitare la formazione di grumi; non appena il composto risulta liscio e omogeneo continuare a mescolare aggiungendo l’olio a filo e il sale.

Foderare una teglia con carta forno, versare 3 cucchiai di impasto al centro e inclinare la teglia lasciando scivolare l’impasto verso i bordi quindi spolverare con gli aghi di rosmarino e mettere in forno. Bastano 5-7 minuti a 180 gradi per la cottura, poi staccare la sfoglia e ripetere l’operazione fino ad esaurimento dell’impasto.



Vellutata di sedano rapa e porri

800 gr sedano rapa

2 porri

300 gr patate

1 lt acqua

150 ml latte

50 gr burro

crostini

Per prima cosa pulire il sedano rapa, eliminare la calotta con le radici e tutta la buccia quindi tagliare a fette spesse e poi a cubetti. Ripetere la stessa operazione con le patate poi pulire i porri e tagliarli a rondelle, tenendo da parte qualche anellino per la decorazione finale.

In un tegame dai bordi alti fondere il burro, unire i porri affettati, aggiungere un pizzico di sale e far stufare a fiamma dolce mescolando di tanto in tanto; quando sarà morbido e leggermente appassito unire le altre verdure, coprire con il brodo e cuocere per 20-25 minuti. Le verdure devono essere cotte e molto morbide.

A questo punto togliere dal fuoco, unire il latte e frullare con un mixer ad immersione fino ad ottenere na vellutata cremosa. Se si desidera più liquida aggiungere un mestolo di brodo vegetale



Involtini di pollo al pesto con chips di topinambur

8 fette petto di pollo sottili

100 gr pesto alla genovese

150 gr prosciutto

150 gr provola

pangrattato

olio evo

Passare le fettine di pollo nel pangrattato, facendolo aderire da entrambi i lati quindi distribuire su ogni fetta 1/2 cucchiaio di pesto e stenderlo con un cucchiaio. Adagiare un pezzo di formaggio e infine il prosciutto, arrotolare su stesso e fermare con uno stuzzicadenti. Cuocere in padella per qualche minuto (o in forno a 200 gradi per 20 minuti)

Per le chips di topinambur prima di tutto lavare la radice, sbucciarla e con una tagliare delle fette molto sottili, passarle pochi minuti in padella con un pò di olio. Quando avranno formato una bella crosticina dorata toglierle dal fuoco, scolare l’olio in eccesso, salare e accompagnare gli involtini