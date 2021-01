Controlli a campione sulle ditte per verificare la “correntezza” nel pagamento dei dipendenti

Si chiama “correntezza” – con la enne – ed è la corrispondenza tra la retribuzione di un lavoratore e quanto il datore effettivamente gli versa.

La legge provinciale 2 del 2016, recependo direttive europee, ha previsto che la Provincia adotti un regolamento per organizzare i controlli su questa correntezza nell’esecuzione dei contratti pubblici. Ora ci siamo, la Giunta Fugatti ha pronta la delibera e oggi la III Commissione permanente – presieduta da Ivano Job – l’ha approvata all’unanimità.

Si prevede che la Pat si metta a disposizione anche dei Comuni per l’effettuazione di controlli a campione sul comportamento delle ditte che lavorano per il pubblico.

Pubblicità Pubblicità

L’assessore Mattia Gottardi e i suoi dirigenti hanno spiegato ai commissari che il testo viene da un pluriennale lavoro del Tavolo appalti, svolto con ampia concertazione delle parti sociali.

Dal 1° maggio entrerà in vigore questo regolamento, che prevede tra l’altro una distanza di almeno un anno tra due successivi controlli sulla medesima impresa.

Soddisfatto si è detto Alessio Manica, primo firmatario dell’ordine del giorno approvato in Consiglio lo scorso novembre, che impegnava per l’appunto a varare il regolamento in questione. Bene – ha commentato Manica – che si preveda l’aiuto della Pat ai Comuni, bene l’annunciata previsione di un rafforzamento degli organici per l’esecuzione dei controlli.

Pubblicità Pubblicità



Anche Lucia Coppola ha espresso analoga condivisione, mentre Alex Marini ha chiesto ragguagli sulle modalità di campionamento dei controlli e sulla quantità di risorse dedicate a questo fronte. Anche Marini – nel novembre 2019 – fu primo firmatario di un ordine del giorno, accolto anche in quella occasione, per impegnare la Giunta all’adozione del regolamento. Impegno ora mantenuto.