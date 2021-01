Approvato il ddl a sostegno delle associazioni combattentistiche e d’arma. Sì al coinvolgimento degli Schützen, sinistra contraria

Approvato con 6 voti di astensione il ddl di Giorgio Leonardi a sostegno delle associazioni combattentistiche e d’arma. Sì anche ad un ordine del giorno per prevedere il coinvolgimento della Federazione degli Schützen.

La mattina della seconda giornata consiliare in aula è stata quasi interamente occupata dal disegno di legge proposto da Giorgio Leonardi di Forza Italia a sostegno delle associazioni combattentistiche e d’arma.

Nell’illustrare il provvedimento che aveva già ottenuto il via libera della Commissione e che alla fine di un lungo dibattito è stato approvato dall’aula con 28 voti a favore e 6 di astensione, l’esponente di Forza Italia ed ex carabiniere ha ricordato che queste associazioni sono riconosciute dallo Stato come enti morali senza fini di lucro e sono formate da componenti delle forze armate per custodire i valori di questi corpi.

Questi soggetti – ha sottolineato – non si occupano solo del passato ma guardano anche al futuro attualizzando il patrimonio di valori di democrazia, sicurezza e solidarietà per il quale le forze dell’ordine e militari si sono spesso sacrificate. Valori da trasmettere alle nuove generazioni anche attraverso la scuola creando un ponte tra società civile e società militare. E questo anche per tener conto del fatto che ormai da alcuni anni il servizio militare non è più obbligatorio ma solo volontario.

Secondo Leonardi queste associazioni stimolano il senso di appartenenza alla nazione e la responsabilità di servire la comunità contrastando l’attuale crisi morale di cui soffre la nostra società. E possono contribuire attraverso il volontariato alle azioni con cui le forze dell’ordine operano per garantire la sicurezza e gli interventi in caso di calamità. Basti ricordare l’attuale impiego dell’associazione alpini e dei carabinieri in congedo a fianco della protezione civile e delle forze dell’ordine per fronteggiare la pandemia.

Vi è infine per Leonardi un importante contributo che queste associazioni possono dare alla crescita della cultura della legalità e della sicurezza intervenendo nelle scuole. Il ddl, ha concluso Leonardi, evidenzia la funzione sociale, culturale ed educativa delle associazioni d’arma e combattentistiche che con queste norme vengono riconosciute dalla Provincia.

Durante la discussione è stata accolta anche la proposta di coinvolgere anche gli Schützen. In entrambi i casi la maggioranza si è trovata d’accordo all’unanimità sia sul disegno di legge sia sul possibile apporto degli Schützen.

Gli esponenti della sinistra trentina invece hanno manifestato la loro contrarietà al nuovo disegno di legge.

Alessio Manica (Pd) ha espresso perplessità sull’intervento previsto dal ddl di queste associazioni nel mondo scolastico “anche” per prevenire il rischio di dipendenze. Il consigliere ha giudicato incomprensibile la ratio di questa norma.

Sara Ferrari, capogruppo del Pd, ha ribadito la contrarietà da lei già dichiarata in Commissione alla scelta di legiferare per il riconoscimento e la valorizzazione di queste associazioni. A suo avviso “non servono norme per rafforzare leggi che già esistono e solo per alcune tipologie di associazioni”.

Paolo Zanella (Futura) ha richiamato al fatto che l’impegno di alcune di queste associazioni combattentistiche come quelle degli alpini si concretizza nel campo della solidarietà mentre altra cosa sono a suo avviso le associazioni d’arma. Ricordando che la Costituzione italiana ripudia l’utilizzo delle armi come strumento di difesa. “Il mio approccio – ha sottolineato – è antimilitarista e auspico quindi l’estinzione delle associazioni d’arma”. Zanella ha anche criticato il provvedimento laddove assegna a queste associazioni un impegno educativo che andrebbe invece lasciato alla scuola e ha preannunciato quindi un voto di astensione al ddl.

Lucia Coppola (Misto), pur esprimendo grande rispetto per le associazioni di volontariato che già operano positivamente per il bene in questo tempo di pace, ha criticato il punto in cui il ddl affida compiti educativi alle organizzazioni combattentistiche e d’arma quando le scuole portano avanti da anni progetti di educazione alla pace. Fuori luogo, a suo avviso, è anche attendersi da esse un contributo educativo per la lotta alle dipendenze.

Leonardi nella sua replica ha negato che il ddl nasconda intenti ideologici e ribadito l’obiettivo di valorizzare l’apporto di queste associazioni alla sicurezza, all’ordine e alla pace. Quanto alla parte finanziaria, Leonardi ha ricordato di aver presentato un ordine del giorno per impegnare la Giunta a prevedere dei fondi dedicati.