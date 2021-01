Anche il Comune di Cles è “cardioprotetto”: installati 5 defibrillatori

Ora anche Cles è un Comune “cardioprotetto”.

Alla fine dell’anno scorso si è concretizzato infatti l’importante progetto di dotare il capoluogo noneso di cinque Defibrillatori semiautomatici (DAE), grazie al lavoro in sinergia tra l’amministrazione comunale e il Corpo volontari Valle di Non.

In questa prima fase i DAE sono stati posizionati in municipio, in piazza Fiera, a Caltron, a Mechel e a Maiano.

Pubblicità Pubblicità

Nei prossimi mesi, poi, compatibilmente con il Covid-19, saranno organizzati appositi momenti formativi alla popolazione.

Pubblicità Pubblicità