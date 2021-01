Tenta di entrare in casa del consigliere Clemente Covi: africano arrestato dopo momenti di terrore

L’inquietante episodio è successo ieri sera poco prima di mezzanotte in viale Verona a Trento e ha visto, suo malgrado, protagonista il consigliere circoscrizionale della lega Clemente Covi. (detto “Clem”)

Il 53 enne, persona molto conosciuta a Trento, aveva appena finito un incontro in video conferenza con la commissione della circoscrizione centro storico (12) quando ha sentito degli strani rumori provenire dall’altra parte dell’appartamento sito a piano terra.

«All’inizio non riuscivo a capire bene cosa fossero – racconta Covi – sentivo dei colpi sordi che sembravano in lontananza. Ero appena rientrato dal poggiolo dopo aver fumato una sigaretta e ho cominciato a girare per l’appartamento cercando ci capire cosa stava succedendo»

Dopo alcuni momenti Covi, arrivato davanti alla porta finestra del terrazzino, ha visto nel buio una macchia nera che si agitava. «Ho visto un uomo alto due metri, enorme, nero di carnagione che si agitava battendo sulla finestra facendo il segno di tagliarmi la gola se non lo facevo entrare. A questo punto sono andato nel panico»

L’africano nell’incedere per farsi aprire non si era nemmeno accorto che una delle due porte era solo socchiusa: «Ero appena stato sul terrazzo a fumare una sigaretta lasciando leggermente socchiusa la porta»

Covi non si è comunque perso d’animo e ha subito chiamato la Polizia: «Sono arrivati velocemente per fortuna, ma certo ho passato 5 brutti minuti per davvero».

L’uomo capito che era in arrivo la Polizia ha tentato la fuga ma è stato bloccato da due pattuglie. Ma i 4 poliziotti per ammanettarlo hanno avuto un gran daffare. L’africano infatti ha resistito tentando di aggredire gli operatori di polizia. «Era enorme, sotto effetto di qualche droga e con una forza incredibile. I 4 poliziotti hanno davvero rischiato per bloccarlo e metterlo in macchina» – racconta ancora Covi testimone della scena.

«Me la sono vista brutta – conclude Clemente Covi – perché se fosse entrato in casa mia non so cosa sarebbe successo. La cosa incredibile è che per arrivare sul mio terrazzo questo energumeno ha dovuto superare vari cancelli alti anche due metri. Non so bene come ci sia riuscito, ma ormai questa gente sono si ferma di fronte a nulla.»