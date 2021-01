Tagliaerba Stihl: perché sceglierli e acquistarli da Giusti Ferramenta

Il tagliaerba Stihl è un attrezzo per il giardinaggio fondamentale per chi, per hobby o per lavoro, deve tagliare l’erba del giardino.

In commercio ne esistono tantissime tipologie, scegli online i nuovi tagliaerba della Stihl se desideri poter individuare quello adatto alle tue esigenze.

Un tagliaerba a scopo professionale non è uguale a uno a scopo hobbistico. Se hai bisogno di un modello nuovo per lavoro, magari perché arrivato il momento di sostituire il modello vecchio o perché si è rotto, devi puntare su qualcosa che ti permette di utilizzarlo per un lungo periodo senza pause.

Con un serbatoio capiente e un motore potente. Per chi invece deve ogni tanto curare il giardino di casa chiaramente questi aspetti non sono così importanti perché si parla di una quantità di lavoro piuttosto piccola e di tipo occasionale.

Quali sono i fattori da tenere in considerazione quando si acquista un tagliaerba

Peso: i tagliaerba di Stihl variano dai 13 ai 61 kg. Alcuni infatti sono dei veri e propri trattorini. Anche il peso incide molto sulla scelta perché ovviamente più grande è, maggiore è la potenza è anche la capienza per la raccolta d’erba.

L’altezza del taglio: quando comprare un taglia erba siete voi a scegliere l’altezza del taglio. Con i modelli di questa famosa azienda partiamo da quelli che tagliano a 25-85 e arriviamo a 30-70.

Cesto raccolta erba: qui è dove viene raccolta tutta quanta l’erba tagliata. Si parte da un minimo di 30 e si arriva fino a 80 litri di capienza, così da soddisfare anche le esigenze di chi deve svolgere grandi quantità di lavoro giornaliere.

Tipo di alimentazione: infine potete scegliere anche il tipo di alimentazione, che può essere elettrico, a batteria o a miscela. Quelli a miscela sono adatti a chi deve usare il taglia erba a scopo professionale perché supportano sessioni più lunghe di lavoro.

Prezzo: I modelli di tagliaerba di Stihl vanno dai 150€ ai 3600€ euro circa. A cosa è dovuta questa differenza di prezzo? Sono tanti i motivi per cui il prezzo può essere più o meno alto, prima di tutto la potenza e la grandezza del motivo, la qualità, la resistenza, il tipo di personalizzazione dell’altezza del taglio… sono tutti quanti fattori che incidano sul valore finale del prodotto.

Potenza del motore: la potenza del motore è molto importante per chi sta cercando un taglia erba a livello professionale. Più e potente e migliore sarà il lavoro svolto. Perciò al momento della scelta valutate questo dato attentamente.

Qualità dei materiali: c’è da parlare poi della qualità dei materiali che deve essere elevata. Un tagliaerba quasi sicuramente verrà lasciato in giardino, in un garage o in una casetta da giardino. Ambienti dove l’umidità spesso è elevata e perciò materiali scadenti potrebbero deteriorarsi in fretta. Lo stesso vale quando la macchina entra in contatto con l’umidità del giardino.

Tutti i prodotti Stihl sono di elevata qualità, è consigliabile quindi affidarsi a questa azienda per l’acquisto del vostro nuovo tagliaerba. Qui è possibile vedere il catalogo completo di motoseghe