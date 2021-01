Racconta firme contro Luca Ghedina, l’inseguitore dei lupi minacciato di morte dagli animalisti

Sono arrivate a quota 6 mila le firme raccolte sulla piattaforma Change.org per chiedere una punizione esemplare per Luca Ghedina che ha ripreso il suo inseguimento ad un branco di lupi costretti a correre a velocità sostenuta (circa 50 km/h) tra due muri di neve senza nessuna possibilità alternativa.

Chiara la motivazione della sottoscrizione: “Riuscire ad imporre una pena esemplare ad un soggetto che per mero divertimento e rancore, si è dilettato nell’inseguimento di un piccolo branco di lupi. Ricordando che è un animale che ad oggi è nella Lista Rossa redatta dall’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN). La pena servirà oltre a far espiare le proprie colpe anche a dissuadere dal commettere altri gesti simili”.

Le firme raccolte saranno inviate al ministro Costa perché un gesto assurdo immortalato in un video con tanto di commenti ormai noto a livello internazionale non resti impunito.

Luca Ghedina che ha confessato di esserne l’autore, è il fratello del campione di sci Kristian, ha seguito e filmato per un paio di chilometri alcuni lupi lungo la strada del Passo Tre Croci, fra la cittadina ampezzana e la zona del lago di Misurina, ai piedi delle Tre Cime di Lavaredo.

Ghedina è stato minacciato da più parte di morte da molti gruppi animalisti, lui si difende: “Io amo gli animali e non avrei mai fatto del male a quei lupi. Li ho filmati per dimostrare che ci sono anche qua a Cortina, nonostante qualcuno neghi. Ma per questo motivo non penso di meritare auguri di morte rivolti a me e ai miei figli”.

