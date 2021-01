Anno nuovo, nuove coordinate bancarie per 8 Comuni solandri.

Con il 2021 i Comuni di Cavizzana, Commezzadura, Croviana, Malé, Mezzana, Pellizzano, Terzolas e Vermiglio hanno infatti un nuovo Iban.

Tutti gli 8 Comuni hanno ora il proprio conto di Tesoreria alla Cassa Centrale Banca-Credito Cooperativo Italiano Spa e le nuove coordinate bancarie sono le seguenti (il Codice Bic/Swift è per tutti CCRTIT2TXXX): il codice Iban del Comune di Cavizzana è IT 80 L 03599 01800 000000158398, quello del Comune di Commezzadura è IT 57 M 03599 01800 000000158399, mentre quello di Croviana è IT 22 K 03599 01800 000000158400;l’Iban del Comune di Malé è IT 73 M 03599 01800 000000158402, quello del Comune di Mezzana è IT 50 N 03599 01800 000000158403, quello del Comune di Pellizzano è IT 78 Q 03599 01800 000000158406, quello del Comune di Terzolas è IT 32 S 03599 01800 000000158408 e quello del Comune di Vermiglio è IT 09 T 03599 01800 000000158409.

Sono queste, dunque, le nuove coordinate a cui fare riferimento per i versamenti a favore dei vari Comuni.