Impianti di riscaldamento accesi senza limitazioni da domani

Vista l’emergenza climatica il Sindaco ha firmato un’ordinanza. Il Sindaco Franco Ianeselli ha firmato un’ordinanza che consente di derogare alla fascia giornaliera di attivazione degli impianti di riscaldamenti negli edifici residenziali, permettendone l’accensione fino a 24 ore giornaliere.

L’ordinanza è in vigore da domani fino al 28 febbraio compreso.

La decisione è stata presa in considerazione della particolare situazione climatica del periodo con temperature di molto inferiori allo zero termico in tutto l’arco della giornata e con la presenza di accumuli nevosi, che agevolano il perdurare di condizioni estreme anche a bassa quota.

Pubblicità Pubblicità

Tale situazione, negli edifici residenziali ed in particolare negli ambiti condominiali, comporta difficoltà per le persone anziane e i soggetti deboli, in quanto l’accensione degli impianti è limitata ad una fascia oraria, la quale risulta in molti casi insufficiente a garantire un idoneo riscaldamento degli alloggi.

La normale normativa prevede che nella zona cosiddetta “E” della città – sotto i 430 metri sul livello del mare – si possa riscaldare per massimo 14 ore al giorno, ma ad esse si può derogare per “comprovate esigenze”.

Comprovate esigenze in cui rientrano anche le condizioni climatiche di freddo particolarmente rigido di questi giorni che stanno comportando la difficoltà in numerosi condomini della città a raggiungere i 20 ° previsti per legge.

Pubblicità Pubblicità