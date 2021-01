Drammatico scontro camion-furgone in A22 tra Egna e San Michele: un morto

Incidente mortale in A22. Il sinistro è avvenuto questa mattina intorno alle 8.30 in carreggiata nord tra Egna e San Michele all’Adige, dove un furgone ha urtato il semirimorchio di un autoarticolato. I vigili del fuoco intervenuti hanno operato per estrarre il conducente del mezzo più piccolo ma invano.

Purtroppo la persona è deceduta sul posto. In intervento con i vigili del fuoco di San Michele anche i vigili del fuoco di Trento, l’elisoccorso, il soccorso sanitario, con il medico d’urgenza, la Polizia stradale e gli ausiliari A22. Notevoli i disagi al traffico, tanto che già un’ora dopo in autostrada si era formata una coda di quasi 6 chilometri.

