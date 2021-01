Coppia di anziani trovata morta in casa ad Arco

Ad Arco in via Degasperi alle 12.30 di oggi sono stati ritrovati morti presso la propria abitazione una coppia di anziani di 99 e 87 anni. Il medico legale, arrivato sul posto insieme alla polizia locale, dopo un sopralluogo ha confermato che la morte è stata naturale e non dovuta a violenza. La coppia viveva in modo indigente in un ambiente piuttosto degradato, ma pare per propria scelta.

Secondo una prima sommaria ricostruzione sarebbe morta prima la donna, malata da tempo di Alzheimer, e l’uomo accortosi di quanto successo l’avrebbe vegliata fino alla sua morte.

I due non avevano figli, ma solo dei cugini residenti in centro Italia che non vedevano da anni. Sul posto sono arrivati anche un’ambulanza di Trentino Emergenza e i vigili del fuoco che hanno certificato subito la morte di entrambi probabilmente avvenuta nei giorni procedenti.

Pubblicità Pubblicità