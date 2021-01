Boom di Telegram: 25 milioni di nuovi utenti nelle ultime 72 ore

La notizia della modifica di WhatsApp ai suoi termini sulla privacy a partire dall’8 febbraio ha causato un vero terremoto con un’impennata di adesioni all’app di messaggistica Telegram. 25 milioni di nuovi utenti nelle ultime 72 ore, come ha dichiarato il suo fondatore di origine russa, Pavel Durov.

La novità tuttavia non interesserà l’Europa e l’Italia dove dal 2018 è stato introdotto il Gdpr, ovvero il regolamento europeo sulla protezione dei dati personali. Le persone ormai si rifiutano di scambiare la loro privacy con servizi gratuiti”, ha detto Durov sottolineando come la sua piattaforma goda di grande reputazione per quanto riguarda privacy e sicurezza.

A godere della gaffe di Whatsapp anche l’applicazione di messaggistica istantanea Signal, ‘sponsorizzata’ tra gli altri anche da Elon Musk. Il patron di Tesla e Space X è attualmente l’uomo più ricco del mondo.

