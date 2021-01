640 mila euro per i lavori del marciapiede di Cognola. Via ai lavori nel 2022

Costerà 640 mila euro il marciapiede che a Zell di Cognola metterà in sicurezza un tratto di strada ad alta densità di traffico ed attualmente sprovvista di un percorso pedonale protetto.

La realizzazione dell’opera che si preannuncia per nulla semplice, sarà lunga 230 metri è alquanto complessa ed è per questo che il costo è decisamente alto. La realizzazione è prevista per il 2022 e nel costo totale i lavori solo per il marciapiede incideranno per 400 mila euro.

Entro giugno sarà definita la procedura degli espropri alla quale seguirà la la gara d’appalto in modo tale che l’anno prossimo possano iniziare i lavori per una messa in sicurezza attesa da tempo dai residenti costretti a camminare sulla strada con margini di sicurezza minimi.

