Rivolta armata a Washington il 17 gennaio: Trump non si potrà ricandidare?

Si prospettano settimane difficili per gli Stati Uniti ed il nuovo Presidente Joe Biden dovrà darsi molto da fare per creare quell’”America United” che è stato il suo tema di insediamento.

I subbugli e le proteste negli States saranno infatti inevitabili se i democratici decideranno di procedere con il processo di impeachment per Trump. La Polizia è stata messa in guardia dall’Fbi poiché a breve cominceranno le proteste in tutto il paese organizzate da un’organizzazione di estrema destra americana chiamata Boogaloo.

L’associazione, oltre ad organizzare proteste in tutto il paese, starebbe mettendo in piedi un gruppo armato per andare a Washington a manifestare il 17 gennaio.

Pubblicità Pubblicità

Il gruppo si è espresso in merito ad una rivolta nel caso in cui Donald Trump venisse rimosso dalla sua carica. Ma per arrivare a questo punto bisogna tornare al 5 gennaio 2021, giorno in cui tutto il mondo ha assistito alla presa di Capitol Hill da parte di un gruppo di fans di Trump imbufaliti perché il loro presidente aveva perso le elezioni.

La vicenda che aveva visto come protagonista Jake Angeli, detto lo “sciamano” è stata interpretata come un attacco alla più grande democrazia del mondo.

Il responsabile del grande tafferuglio è stato considerato il venticinquesimo Presidente degli Stati Uniti, che avrebbe istigato la folla durante un suo discorso in cui accusava l avversario di aver “rubato” le elezioni.

Pubblicità Pubblicità



Da quel momento si sono susseguite una serie di eventi che hanno portato l’America a spaccarsi a metà. Prima di tutto, c è stata la sospensione definitiva dell’account di Trump da Twitter per assicurarsi che egli “non inciti ulteriore violenza”.Questa scelta del colosso dei mass media ha portato ad uno stupore generale che si è tradotto dalla felicità dei democratici a Trump jr. che urlava indignato “la democrazia è morta con i big tech”.

Si sono schierati dalla parte di “The Donald” Francia e Germania secondo cui Twitter non avrebbe il diritto di regolamentare la rete. L’azienda dei “cinguettii” sta comunque pagando il prezzo delle sue azioni a Wall Street.Twitter è infatti affondato del -10,12%; anche Facebook, che ha censurato Trump, è sceso del 3%.

“Nel sospendere il mio account vogliono mettermi a tacere, vogliono mettere a tacere voi e 75 milioni di grandi patrioti che hanno votato per me. Stiamo valutando la possibilità di costruire una nostra piattaforma.” Così ha risposto Trump alla censura.

Ed infine ieri, 11 gennaio è arrivata la notizia della presentazione formale alla Camera da parte dei Dem dell articolo per l’impeachment di Trump che avrebbe incitato all’insurrezione e causato cinque morti e diversi feriti.

Attualmente i democratici avrebbero anche i numeri necessari per procedere con l’arresto ma resta ancora l’incognita se l’impeachment sia legittimo oppure no.

Alcuni, come Alan Dershowitz sono convinti che la procedura non possa continuare poiché il Presidente starebbe per essere rimpiazzato.I democratici invece credono nell’impeachment postumo e lo sostengono in modo che “possa proteggerci da future minacce” dice Laurence Tribe, un giurista.

Se il processo andrà a finire come pensa la nuova maggioranza della Casa Bianca, a Trump non sarà consentito di ricandidarsi nel 2024 e così facendo i democratici si toglierebbero il Tycoon dai piedi per sempre. Proprio per questo motivo il gruppo Boogaloo si è mobilitato nei giorni scorsi e a causa di ciò l’Fbi si sta occupando di prevenire probabili violenze.