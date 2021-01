Politiche attive al tempo del Covid19. In arrivo il webinar di presentazione del Fondo nuove competenze

La Provincia autonoma di Trento, nell’ambito degli interventi volti a fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall’attuale emergenza epidemiologica, mette in campo un nuovo strumento di politica attiva del lavoro a favore di aziende e lavoratori che faccia leva sulla (ri)qualificazione professionale, sulla ricollocazione in altre realtà lavorative, e a più ampio respiro, sull’accrescimento dell’occupabilità.

Si tratta del Fondo nuove competenze, strumento istituito con decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 e regolato in provincia di Trento da una Convezione stipulata tra Agenzia del Lavoro e ANPAL – Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro.

Sarà questo il focus del webinar organizzato da TSM-Trentino School of Management in collaborazione con Agenzia del Lavoro e Provincia autonoma di Trento, dal titolo “Politiche attive al tempo del COVID-19: Fondo nuove competenze” in programma il 14 gennaio 2021 dalle ore 11.00 alle ore 12.30. Iscrizioni sul sito di Trentino School of Management

Al webinar interverranno il presidente di Agenzia del Lavoro di Trento Riccardo Salomone, la dirigente generale di ANPAL Paola Nicastro e la dirigente generale di Agenzia del Lavoro di Trento Stefania Terlizzi. Parteciperanno inoltre Nicola Berardi, a nome del Coordinamento Provinciale Imprenditori e Andrea Grosselli, a nome di Cgil, Cisl e Uil del Trentino.

Chiuderà il webinar la dirigente generale del Dipartimento sviluppo economico, ricerca e lavoro della Provincia autonoma di Trento Laura Pedron.

Come iscriversi – Il webinar sarà fruibile online e l’iscrizione è libera e gratuita. Per iscriversi è sufficiente accedere alla sezione dedicata sul sito di TSM-Trentino School of Management

