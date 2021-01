Maurizio Fugatti a RaiNews24: «Governo non è in grado di prendere decisioni. Siamo molto preoccupati»

Il governatore della provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti ospite a Rainews24 ha discusso su alcuni temi nazionali che però riguardano anche la nostra regione. Si è parlato del momento delicato del governo. «È un momento delicato – ha spiegato Fugatti – se continuano a litigare però, ne prendiamo atto»

«Abbiamo bisogno di interlocuzioni serie, costanti e concrete – ha aggiunto il governatore – il governo per ora non è in grado di prendere delle decisioni e questa situazione ci preoccupa molto. Attendiamo risposte sulle scuola, sulla sanità, sulle problematiche territoriali e sul Recovery Fund che sarà approvato. Per ora prendiamo atto che in un momento delicato come questo hanno deciso di far saltare il governo»

Alla domanda se la Lega potrebbe entrare in un governo di larghe intese istituzionale Fugatti ha risposto: «Noi non possiamo essere accusati di essere colpevoli di questa crisi di governo. Ma certo se dovessero mancare i numeri – e Salvini lo detto chiaramente – noi siamo pronti a discutere su un altro possibile governo con delle caratteristiche che deciderà la lega vista la sua massiccia presenza in parlamento»

Secondo Fugatti c’è bisogno di attivare tutte le politiche economiche in modo lungimirante: «Ora è emergenza sanitaria, ma poi quando passerà grazie ai vaccini ci troveremo di fronte ad una crisi economica sociale epocale. In quel momento dovremo avere un governo forte e in grado di prendere decisioni incisive e veloci»

Sul nuovo Dpcm che sarà presentato venerdì ha spiegato: «Attendiamo che il comitato tecnico scientifico ci dica quali sono i rischi in caso si aperture. Voglio però ricordare che il Trentino è un territorio dove il turismo vale il 25% del pil. È chiaro che se il governo continuerà con le politiche delle chiusure delle piste di sci chiederò che siano garantiti i ristori alle categorie interessate, a partire dai piccoli negozi, fino ai lavoratori stagionali. In Trentino intere valli vivono sul turismo quindi siamo molto preoccupati».

