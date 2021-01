Malé, ecco la nuova commissione cultura

Paolo Zanella, Alessio Andreis, Alberto Penasa, Riccardo Bellese, Elisabetta Tomazzolli, Sonia Valentini e Maddalena Zanella: sono questi i nomi dei componenti della nuova commissione cultura del Comune di Malé.

Il regolamento prevede che la commissione speciale per le attività culturali sia composta dall’assessore comunale competente per materia o un suo delegato, e in questo caso l’assessore Michele Zanella ha conferito la delega a Paolo Zanella, che ricoprirà il ruolo di presidente, da due consiglieri comunali designati dal Consiglio comunale (Alessio Andreis per la maggioranza, Alberto Penasa per la minoranza) e da quattro rappresentanti nominati dalla giunta che siano persone esperte in materia sportiva, del tempo libero e delle attività culturali e artistiche e che siano rappresentative dell’associazionismo culturale e sportivo locale.

In questo caso i componenti prescelti, assicurando la presenza di genere, sono Riccardo Bellese, Elisabetta Tomazzolli, Sonia Valentini e Maddalena Zanella.

