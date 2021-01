La neve in città ‘mangia’ i parcheggi: “Non si può aspettare lo scioglimento a marzo”

Ci arrivano oggi molte lamentele e segnalazioni da parte dei cittadini di Trento che si indignano davanti alle condizioni delle strade di alcune vie della città.

Cumuli di neve ghiacciata sono ammassati sui parcheggi e arrivano anche ad intralciare la viabilità stradale costringendo le autovetture ad andare in contromano.

L’intera carreggiata in Via Anzoletti è infatti occupata dalla neve ormai diventata ghiaccio che, a meno che non ci siano interventi, non si scioglierà prima di alcuni mesi. Anche i parcheggi lungo la strada sono inagibili.

“La strada è in condizioni pietose; non si può aspettare lo scioglimento a marzo. Ora come ora è impossibile parcheggiare e se si vuole passare si è costretti ad invadere la corsia opposta. Se la temperatura resterà com è ora, dovremo attendere molto prima di vedere la strada com era prima.” Continuano le lamentele.

La via davanti alla Albere, ai lati, si presenta in condizioni pessime e i cittadini si lamentano di non poter attendere il disgelo per poter posteggiare. Questo problema purtroppo non è circoscritto solamente nell’area citata ma è esteso per moltissime strade di Trento.

