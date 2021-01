Il grazie delle istituzioni alla Polizia di Stato per l'”operazione Underground”

16 arresti, 45 mila intercettazioni, perquisizioni a tappeto, e il completo smantellamento di una pericolosa banda di spacciatori Nigeriani dedica allo spaccio di stupefacenti e allo sfruttamento della prostituzione le cui ramificazioni oltre che a Trento hanno portato gli investigatori della Polizia di Stato anche a Brescia, Verona e Vicenza. È questo il bilancio dell’operazione Underground eseguita dalla Polizia di Stato di Trento stamane.

Per l’operazione arriva il “grazie” di Fugatti alle forze dell’ordine per «il successo dell’operazione Underground. 16 arresti fra Trentino, Veneto e Lombardia oggi, nell’ambito dell’operazione Underground, con cui è stata smantellata una filiera della criminalità organizzata di matrice nigeriana dedita al traffico di droga, con base a Verona e Vicenza, attraverso la quale arrivavano a Trento ogni giorno parecchie decine di dosi di eroina e cocaina pronte per il consumo. Sono lieto di ringraziare ancora una volta la Squadra mobile della Questura di Trento e la Procura di Trento per il successo di questa operazione.

«I successi, importanti, – sottolinea ancora il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti – che abbiamo registrato negli ultimi tempi sul fronte del contrasto alla droga dimostrano che l’impegno delle istituzioni c’è, è costante, efficace, non episodico. Ciò è di fondamentale importanza: dobbiamo continuare ad insistere, sul fronte della repressione della criminalità organizzata da un lato e su quello della prevenzione dall’altro, consapevoli come siamo che solo con la stretta collaborazione fra tutti gli attori coinvolti e con l’attento, capillare presidio del territorio si possono raggiungere risultati efficaci e duraturi»

«Esprimo un plauso convinto ai rappresentanti delle Forze dell’Ordine trentine per l’operazione “Underground” portata a termine nelle ultime ore. Si tratta di una operazione di polizia coordinata con le omologhe di Veneto e Lombardia che ha sgominato una banda di criminali nigeriani dediti al traffico di droga» – Così invece Roberto Paccher Presidente del Consiglio Regionale Trentino Alto Adige-Südtirol che continua: «Al Procuratore Raimondi, al Questore Cracovia ed ai suoi uomini il mio grazie per questa ulteriore spallata alle gang criminali che con 16 arresti di una banda di spacciatori, prevalentemente formata da richiedenti asilo, ha contribuito in maniera determinante a contrastare lo spaccio della droga in Trentino. La riqualificazione di Piazza Dante è obiettivo primario della Giunta Fugatti e questo passo importante è per noi tutti una gran buona notizia».

Un sentito grazie arriva anche dal presidente del consiglio provinciale Walter Kaswalder che «condivide la grande soddisfazione espressa dalle istituzioni pubbliche trentine per l’ultimo colpo assestato dalle forze dell’ordine alla rete dello spaccio di stupefacenti. Gli arresti messi a segno oggi dalla Questura e dalla Procura di Trento fanno seguito a un’incalzante serie di operazioni anti-crimine, che negli ultimi tempi stanno incidendo in profondità nel cancro rappresentato per la nostra società dalla diffusione della droga. Purtroppo parte delle persone arrestate è giunta qui da immigrata e ha tradito la nostra terra. La battaglia per lavorare su prevenzione e repressione, per risolvere queste gravi problematiche, deve continuare senza allentamenti di sorta».

Nel merito è intervenuto anche il sindaco Franco Ianeselli: «Ringrazio il procuratore di Trento Sandro Raimondi, il questore Claudio Cracovia, il capo della Squadra mobile Tommaso Niglio e tutti gli agenti che hanno lavorato per smantellare la rete dello spaccio attiva tra Trentino, Veneto e Lombardia”. Le forze dell’ordine hanno dimostrato ancora una volta che la criminalità, grande o piccola che sia, non è invincibile – continua Ianeselli – Questa operazione dà nuova fiducia ai cittadini preoccupati e conferma che il nostro è un territorio ben presidiato, in cui non si può delinquere impunemente. Deve farci pensare il fatto che la manovalanza di questa impresa criminale appena smantellata sia costituita da soggetti deboli, facilmente ricattabili. Per questo, oltre che sulla repressione, le istituzioni devono lavorare anche sul versante dell’integrazione, in modo da ridurre quel disagio sociale su cui prospera la criminalità organizzata.

