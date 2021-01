Fugatti conferma la Variante Canazei – Campitello: il progetto sarà diviso in due stralci

Incontro molto positivo quello avvenuto con il Presidente della Provincia Maurizio Fugatti, i Sindaci di Canazei e Campitello di Fassa e con i dirigenti dei Servizi interessati dalla tematica riguardante la circonvallazione Canazei-Campitello.

All’incontro hanno preso parte anche il consigliere provinciale Luca Guglielmi ed i dirigenti generali del Dipartimento infrastrutture e trasporti Stefano De Vigili e dell’Agenzia provinciale per le opere pubbliche Luciano Martorano.

Il Presidente Fugatti ha confermato la previsione di spesa di 70 milioni di euro per la realizzazione dell’opera, il progetto della quale è stato rivisto e diviso in due stralci.

«Dopo due anni di trattative, di incontri, di riflessioni e di ripensamenti, questo straordinario impegno finanziario della PAT ci gratifica di ogni sforzo profuso: sin da quando ero vicesindaco di Canazei ho identificato assieme a molti fassani nella circonvallazione del paese la soluzione principale ai problemi di traffico dell’alta valle» – dichiara il consigliere provinciale Luca Guglielmi presente all’incontro.

Guglielmi ha voluto ringraziare il presidente Maurizio Fugatti per «avere fortemente voluto questa soluzione progettuale che risponde, di fatto, a trent’anni di richieste provenienti da Canazei e dalla val di Fassa. Esprimo dunque massima soddisfazione per questa importante conferma per la nostra valle, per un’opera attesa da numerose legislature provinciali e che permetterà sicuramente di migliorare la situazione deficitaria del traffico nella nostra meravigliosa Val di Fassa».

Ai rappresentanti istituzionali del territorio è stata illustrata una nuova ipotesi progettuale che prevede la suddivisione della variante in due unità funzionali distinte. La prima riguarda il bypass di Canazei e la seconda quello di Campitello con il collegamento agli impianti sciistici del Col Rodella. Sulla questione, il capo dell’esecutivo si è impegnato ad approfondire la questione al fine di un eventuale finanziamento.

La modifica del progetto è stata studiata dall’Agenzia per le opere pubbliche per favorire la sostenibilità economica del primo lotto di intervento, il cui costo si aggira come detto attorno ai 70 milioni di euro e prevede un tratto di circa 1,5 chilometri in galleria naturale e altri tratti all’aperto per una lunghezza di circa 600 metri.

Le amministrazioni comunali hanno espresso una valutazione preliminare complessivamente positiva sulla proposta, che sarà approfondita dagli enti del territorio anche sulla base della documentazione che sarà prodotta dagli uffici provinciali.

Sulla base delle osservazioni che perverranno, Piazza Dante affinerà il progetto con l’obiettivo di conciliare la nuova soluzione viabilistica con le esigenze di tipo paesaggistico, ambientale e turistico.