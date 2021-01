Blitz antidroga a Trento: smantellata rete nigeriana dello spaccio di piazza Dante. 16 arresti

All’alba di questa mattina la Squadra Mobile di Trento in collaborazione con le Squadre Mobili di Brescia, Verona e Vicenza ha eseguito 16 arresti (di cui uno in Francia con l’ausilio dell’Interpol) e perquisizioni a nigeriani affiliati ad una rete criminale che controllava lo spaccio di droga nel capoluogo.

I dettagli dell’operazione denominata “Underground” sono stati presentati in una conferenza stampa alla presenza del dirigente della Squadra mobile di Trento Tommaso Niglio, del questore Cracovia e del procuratore Sandro Raimondi.

Con 45mila intercettazioni e decine di appostamenti, la complessa attività di indagine ha permesso di smantellare l’organizzazione che da Verona ‘esportava’ la droga verso il Trentino. Eroina e cocaina in un primo momento stoccate a Vicenza, venivano poi portate direttamente nella zona di piazza Dante tramite piccoli spacciatori impegnati quotidianamente a fare la spola con la città scaligera.

Ogni ‘cavallo’ come si dice in gergo, trasportava piccole dosi di sostanza stupefacente per non destare sospetti e per esaudire in modo preciso le richieste dei singoli consumatori. Spesso la droga veniva nascosta in bocca e addirittura ingerita sul posto nel caso di controlli da parte delle forze dell’ordine.

A capo della filiera due nigeriani, madre e figlio residenti a Verona. La donna, Agho Isoken Tina, detta ‘mamma T‘ gestiva un negozio di articoli etnici in zona via XX settembre.

Il sistema criminoso si basava su una gerarchia fortemente improntata alla violenza e all’assoggettamento da parte dei vertici verso la base. L’attività portava nelle tasche dei narcotrafficanti tra i 2000 e i 2500 euro al giorno per singolo spacciatore. I soldi venivano poi depositati in una ‘cassa comune’.

Nel traffico di droga venivano inoltre investiti i proventi derivanti da un giro di sfruttamento della prostituzione. “Un’operazione tra le più importanti portate a termine negli ultimi mesi perché va a colpire uno dei fenomeni maggiormente sentiti sul territorio“, ha sottolineato il Questore Claudio Cracovia.

Per il porcuratore capo Raimondi inoltre “si è rilevata ostilità ed arroganza nei confronti delle forze dell’ordine da parte di questi soggetti con atteggiamenti di sfida anche estrema che ne denotano l’elevata pericolosità sociale. Ora, in concerto con tutte le realtà coinvolte, si lavora anticipando ulteriori azioni e organizzazioni criminose che andranno a formarsi sulla piazza“.