Biblioteca, riattivate le restituzioni: libri “in quarantena” per sette giorni

La Biblioteca comunale informa che sono state riattivate le restituzioni dei libri in prestito, sospese dal 5 novembre. Poiché l’accesso alla biblioteca è riservato soltanto per chi utilizza i servizi su prenotazione (accesso a sale di studio nella sede centrale e ritiro dei prestiti su appuntamento nelle sedi periferiche), sono stati collocati dei contenitori per le restituzioni in prossimità delle entrate delle varie sedi.

I libri vanno lasciati dentro i contenitori, saranno poi collocati in appositi spazi in biblioteca per una “quarantena” di sette giorni, al termine dei quali la registrazione del prestito sarà cancellata dalle tessere degli utenti.

Per qualche giorno dopo la consegna i prestiti risulteranno pertanto ancora in carico agli utenti anche se sono stati restituiti, eventuali avvisi automatici possono essere quindi ignorati. Otto giorni dopo la restituzione, lo status dell’utente verrà correttamente ripristinato.

Pubblicità Pubblicità

Pubblicità Pubblicità