A Lavis – Pressano parte il progetto di un «asilo nel bosco»

“Un asilo nel bosco per Lavis e Pressano” al momento è solo una pagina Facebook, il 29 gennaio ci sarà un corso online ( Il senso della natura) e poi si apriranno le iscrizioni per i bambini di Lavis e Pressano e solo al raggiungimento di un numero minimo il progetto potrà diventare realtà. Il corso del 29 gennaio avrà come ospite Christian Mancini, docente esperienziale e fondatore di Nature Rock.

Experiential Training; Outdoor Education “Nulla è fisso, nulla è permanente… in Natura la complessità dei bambini e delle bambine ha la possibilità di trovare la sua corrispondenza nella vasta gamma di odori, suoni e nelle sfumature dei colori che offre, nel camminare su una terra argillosa o pietrosa, nel modulare la propria resistenza in salita, nel trovare la sicurezza dentro di sé per correre giù per una lunga discesa, nel dondolare appesi a un ramo, nell’ascolto silenzioso quando si è all’interno di un tronco cavo.

In questo approccio educativo esplorazione e immaginazione sono compagne di queste esperienze, lasciate libere di esprimersi nella loro globalità.

La creatività viaggia di pari passo con la ciclicità della Natura. Ciò che viene considerato semplicemente un ambiente esterno si trasforma in luogo.

E’ qui che l’identità ecologica di ciascuna bambina e di ciascun bambino prende forma, è qui che cominciano a crescere le radici per sentirsi e riconoscersi parte di un tutto”.

Il 15 gennaio sempre online, Alessandra Bortolotti spiegherà cosa bisogna fare per aprire un asilo nel bosco.