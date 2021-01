2021: secondo la UIL tagli fino a 170 euro per i pensionati

Come si evince da un calcolo della Uil, dal 2021 i pensionati non si dovranno aspettare niente di buono; per alcuni anziani ci saranno infatti tagli fino a 170 euro all’anno.

Il calcolo sarebbe frutto di studi sul riferimento al coefficiente di trasformazione su cui si basa il sistema contributivo. Il denaro sottratto dalle pensioni varierà in base all’uscita dal mondo del lavoro e dall’importo mensile.

Per chi andrà in pensione a 67 anni ci sarà un taglio di 101 euro e per chi incasserà un assegno di 2000 euro lordi mensili sarà di addirittura 136. Per coloro che prendono l’assegno mensile di 2500 euro lordi, la detrazione sull’importo del 2021 rispetto al 2020 sarà di addirittura 170 euro.

Ci saranno delle variazioni anche per i pensionati a 62 anni i quali, con un assegno di 1500 euro lordi avranno 70 euro in meno rispetto al 2020. Per i pensionati con 2000 euro mensili i soldi detratti saranno 94; saranno 117 gli euro detratti per questi pensionati con 2500 euro lordi al mese.

Il 2021, secondo la Uil sarà dunque un anno piuttosto funesto per i pensionati che probabilmente verranno ancora utilizzati come “Bancomat” dello stato.

