Torna al lavoro il Consiglio provinciale: Claudio Cia, all’esordio nel nuovo gruppo di Fratelli d’Italia

Dopo la conferenza dei capigruppo del 5 gennaio, riparte a pieno regime nel nuovo anno anche l’attività legislativa del Consiglio provinciale, con una seduta della IV Commissione convocata oggi alle 14.30 nella sala Lenzi e in videoconferenza.

L’organismo presieduto da Claudio Cia, ex capogruppo di Agire (estinto) che esordisce nel 2021 da primo e unico esponente di Fratelli d’Italia in Consiglio, esaminerà tre disegni di legge e una petizione popolare. Innanzitutto, dopo le audizioni già effettuate, la Commissione dovrà esprimersi con il voto sul ddl 48, che prevede un assegno a sostegno dell’autodeterminazione delle donne vittime di violenza, proposto da Futura con le firme originarie di Paolo Ghezzi, che non ci sarà perché non è più consigliere, e di Lucia Coppola, transitata del Gruppo misto, mentre Futura è ora rappresentata dal solo Paolo Zanella.

Dovranno invece essere illustrati all’organismo dai primi firmatari gli altri due disegni di legge: il 65 di Giorgio Leonardi (FI) che modifica la normativa provinciale 13 del 2015 relativa agli “Interventi per la prevenzione e la cura della dipendenza da gioco” e un articolo delle disposizioni del 2012 in materia di Irap; e il 67 di Pietro De Godenz (UpT) che propone di inserire all’articolo 17 bis della legge provinciale sullo sport del 2016 alcune norme sulla pubblicità a favore di società sportive professionistiche o di società o associazioni sportive dilettantistiche. Infine la Commissione concluderà l’esame della petizione popolare 6 riguardante l’impiego dei fondi previsti dal meccanismo europeo di stabilità per investimenti sanitari.

I lavori di mercoledì e giovedì – Sempre questa settimana è previsto anche l’avvio dell’attività consiliare in Aula. L’assemblea legislativa è infatti convocata mercoledì 13 alle 10.00 dal presidente Kaswalder nell’emiciclo del palazzo della Regione con questo ordine del giorno, da esaurire entro giovedì 14: