«Ti meriti di essere lavato nell’acido»: continuano le minacce di morte ad Andrea Merler

Una settimana fa Andrea Merler si era espresso sui social con la frase: «Un Governo meridionalista e sudista, a trazione foggio-salernitana (con cultura del debito) non potrà mai capire il valore culturale, salutistico ed economico della montagna. Non siamo sudditi di un governo di sudici sudisti» (qui l’articolo).

Dopo le prime polemiche il post era stato subito cancellato e Merler aveva spiegato la sua buona fede delle sue affermazioni che si riferivano non certo alle persone residente al Sud ma bensì agli esponenti politici che per la maggior parte popolano il parlamento.

Sui social però le cose sono peggiorate è sono arrivate anche le minacce di morte che Merler e la sua famiglia continuano a ricevere ancora oggi. (quelle riportate sotto sono solo una piccola parte)

Merler ha comunque ricevuto la solidarietà dei vari capigruppo all’interno del consiglio comunale di Trento. Si sono espressi in una nota la capogruppo della Lega Salvini Trentino Bruna Giuliani, il capogruppo di Fratelli d’Italia Giuseppe Urbani, la capogruppo di Trento Unita Eleonora Angeli, il referente cittadino della Lega Salvini Trentino Devid Moranduzzo e il referente cittadino di Fratelli d’Italia Roberto Biscaglia.

La nota ha espresso solidarietà al vicepresidente del consiglio comunale e ha etichettato le minacce come “inaccettabili”: «Massima solidarietà al vicepresidente del consiglio comunale di Trento Andrea Merler. In relazione alle inaccettabili minacce ed alle gravissime offese ricevute dal Vice-presidente del Consiglio comunale Andrea Merler, conseguenti alla vicenda del contestato post su Facebook, vogliamo esprimere grande vicinanza a lui ed alla sua famiglia».

La nota ha poi sottolineato che Merler è presente all’interno della Comunità da oltre quindici anni. Ha sempre lavorato con impegno ed è quello che bisogna giudicare anziché un suo errore: «L’espressione inopportuna e potenzialmente offensiva del post, peraltro subito eliminata ed oggetto di sentite scuse, non legittima nessuno a minacciare e insultare Merler e la sua famiglia con espressioni violente ed irripetibili.

Non si può consentire a qualcuno di usare espressioni che minacciano di essere “lavati nell’acido” o esposti a testa in giù a Piazzale Loreto, poiché travalicano ampiamente il limite del diritto di critica e di una civile, ancorché aspra, dialettica. Non possiamo non rammentare l’impegno di Andrea Merler per oltre quindici anni nella nostra comunità, per la quale ha sempre lavorato con decoro, spirito collaborativo e molta passione. Riteniamo che l’uomo vada giudicato non da un errore, ma dalla sua storia e dal suo impegno professionale e politico.

Auspichiamo quindi che tali episodi non avvengano più e che si possa tornare ad una serena e corretta dialettica, dove si possa esprimere la propria opinione, nel rispetto di quella degli altri, mantenendosi entro binari di correttezza e rispetto reciproco. A lui, a sua moglie e ai suoi bimbi la nostra massima vicinanza».