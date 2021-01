Protesta esercenti a Trento: arriva la solidarietà di Federmoda

Mentre è in atto la protesta dei pubblici esercizi in una Trento paralizzata da un serpentone di 195 auto partite stamane dall’ex parcheggio Zuffo per arrivare sotto il palazzo della provincia autonoma di Trento e davanti al commissariato del governo in via Piave arriva la solidarietà di FederModa Trentino.

«Federmoda esprime piena solidarietà ai colleghi del settore della ristorazione e dei pubblici esercizi per le difficoltà che le categorie stanno affrontando in questo difficile periodo legato alla Pandemia che è disastroso anche per il comparto della filiera della moda a causa di continue restrizioni sulle aperture che disorientano i consumatori.» – cosi il presidente Gianni Gravante che continua: «A fronte d’ingenti perdite di fatturato da parte del Governo centrale nessuna risposta e ristori risibili che non consentono più di andare avanti. FederModa si augura possano esserci al più presto indennizzi adeguati per evitare la chiusura dei negozi moda e lo spegnimento delle vetrine con grave danno dei centri storici delle città. Per ogni vetrina che si spegne un pezzo della città se ne va».

