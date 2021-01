Oggi la protesta dei «Grembiuli bianchi». Oltre 150 esercenti in corteo nelle vie di Trento

Sono già oltre 150 le adesioni raccolte per la manifestazione dei “grembiuli bianchi” che questa mattina partirà dal piazzale ex Zuffo per raggiungere in corteo il palazzo del Commissariato del Governo in Via Piave.

Sarà un corteo di macchine provenienti da tutto il Trentino organizzato da Confcommercio e Confesercenti: un grembiule con la firma degli operatori ed il nome dell’azienda sarà fissato sul cofano della macchina insieme al cartello #basta, ed uno uguale sarà depositato all’ingresso del Commissariato del Governo vicino.

Una manifestazione semplice, ma molto significativa che coincide col primo giorno di possibile apertura al pubblico in modalità quasi normale anche se fino alle 18. Sarà un corteo lento e pacifico che si snoderà per le via della città che richiamerà l’attenzione dei cittadini sui gravi problemi che attagliano una categoria non solo a livello imprenditoriale, ma anche per tutto l’indotto.

Pubblicità Pubblicità

Baristi e ristoratori, ma anche albergatori hanno bisogno di certezze e di ristori non promessi, ma immediati e proporzionati al reale danno che stanno subendo con una chiusura generalizzata.

Il programma della manifestazione prevede la partenza dall’ex Zuffo attorno alle 8,45 da qui partiranno due cortei uno come detto con destinazione Commissariato del Governo e l’altro la Presidenza della Provincia: entrambi depositeranno i grembiuli come atto simbolico di resa. A tutti i partecipanti sarà consegnata una mappa con le indicazioni del percorso da seguire.

«La situazione è critica – spiegano i presidenti delle Associazioni dei pubblici esercizi e dei Ristoratori aderenti a Confcommercio Trentino, Fabia Roman e Marco Fontanari (foto) – con questa manifestazione vogliamo che vengano puntati i riflettori sulle nostre imprese, sui collaboratori e sull’intera filiera della somministrazione di alimenti e bevande. Abbiamo bisogno di poter lavorare. Se ci viene imposto di chiudere, abbiamo bisogno di ristori adeguati. Abbiamo bisogno, soprattutto, di certezza: navigare a vista è una condizione che aggiunge ulteriori difficoltà ad una situazione già drammatica per molte aziende».

Pubblicità Pubblicità