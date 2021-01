Coronavirus: 6 decessi e 80 nuovi positivi nelle ultime 24 ore in Trentino

Altri 6 lutti appesantiscono purtroppo la lista delle vittime da Covid-19 in Trentino. Il dato è riportato dal bollettino quotidiano dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari che offre come sempre uno spaccato sull’andamento del contagio.

Il giorno che segue la domenica mostra, come spesso accade, una flessione nel numero dei tamponi eseguiti – 352 molecolari, tutti analizzati all’Ospedale Santa Chiara e 285 antigenici – che hanno permesso di identificare rispettivamente 54 e 26 nuovi casi positivi. I molecolari hanno inoltre confermato 15 positività emerse nei giorni scorsi dai test antigenici.

Più in dettaglio, dei nuovi casi positivi di oggi, 37 sono asintomatici e 27 paucisintomatici. Sono 7 i bambini e ragazzi in età scolare v che hanno contratto il virus: di questi, 1 ha meno di 2 anni. 15 invece i soggetti che hanno 70 o più anni.

Negli ospedali ieri si sono registrati 30 nuovi ricoveri, a fronte di 21 dimissioni: attualmente ci sono quindi 395 pazienti covid, di cui 45 in rianimazione. E’ negli ospedali tra l’altro che si è registrata la metà dei decessi: si tratta di 4 uomini e 2 donne, di età compresa fra i 64 ed i 93 anni. I guariti invece sono 65.

Prosegue intanto anche l’attività di vaccinazione: nel primo pomeriggio di oggi risultavano somministrate 7.539 dosi, di cui 2.487 ad ospiti di residenze per anziani.

In Italia oggi si sono registrati 12.532 nuovi casi di contagio e 448 morti per Covid. Italia in zona gialla da oggi fino al 15 gennaio ma scatta la zona arancione in 5 regioni: Calabria, Emilia Romagna, Sicilia, Veneto e Lombardia. Quest’ultima, insieme a Campania e Friuli, ha chiesto l’estensione della misura a tutto il Paese. C’è un nuovo paziente 1 italiano: è una donna milanese che secondo uno studio era positiva a novembre 2019.

