Asat chiede la cancellazione dell’Imis

Il settore alberghiero sta subendo un danno economico grave, siamo nell’ordine di perdite pari al 30%, ma pur senza entrate arrivano una dopo l’altra tutte le scadenze da pagare senza rinvii o cancellazioni.

Sulla situazione di crisi interviene l’Asat che chiede la cancellazione dell’Imis tramite la manovra finanziaria 2021 come già era stato fatto per il 2020.

I dati sono drammatici. Il calo di fatturato della stagione invernale in corso è pari al 30%, mentre la perdita media di fatturato per il 2020 è stata tra il 30 ed il 40%; monetizzando le percentuali si può dire – secondo l’Asat – che il danno economico è compreso in una forbice che va dai 280 ai 300 milioni di perdite solo per la stagione invernale in corso.

Peggio ancora è andata per le attività alberghiere dei laghi che possono contare solo sulla stagione estiva che quest’anno praticamente non è nemmeno iniziata. Su tutti pesa la mancanza del turista straniero per una voce in entrata che andrà ricostruita con calma e strategia.

Un’altra richiesta presentata da Asat è che le moratorie in scadenza il giugno prossimo siano automaticamente rinnovate in modo da avere un effetto immediato e non ritardato. Un appello anche agli istituti di credito ed alla Provincia chiamata a garantire il credito al 100% e non con l’attuale 90%.

Su tutto resta aperta l’annosa questione dei lavoratori stagionali che rischiano di non maturare nemmeno quel minimo lavorato che garantirebbe l’accesso agli ammortizzatori sociali.

In questo caso la richiesta è quella di un rifinanziamento del Fondo Territoriale di Solidarietà partendo da quei 13 milioni a disposizione dell’Agenzia del Lavoro da ottobre, ma non ancora utilizzati.