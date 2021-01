Appalti comunali Trento: affidati 19 milioni di euro di lavori nel 2020

Circa 19 milioni di euro per lavori, oltre 8 milioni di euro per servizi e forniture di importo superiore alla soglia europea di 214 mila euro.

Nel corso del 2020, l’ufficio appalti del Comune ha aggiudicato 58 gare d’appalto relative a lavori la cui procedura è di competenza dell’area tecnica per un importo complessivo di 14 milioni 754 mila 226 euro. Si tratta generalmente di lavori di importo superiore a 40 mila euro.

Agli oltre 14 milioni si aggiunge un importo di più di 4 milioni di euro per vari affidamenti di lavori, sempre aggiudicati nel corso del 2020, la cui procedura è stata curata direttamente dai singoli servizi tecnici di merito. Per affidamenti di lavori pubblici, in totale si raggiunge quindi la cifra di circa 19 milioni di euro nel corso del 2020.

Per quanto riguarda invece servizi e forniture di importo superiore alla soglia europea (pari a 214 mila euro salvo settori specifici) sono state aggiudicate sei gare (talora articolate su più lotti) per un importo complessivo di 8 milioni 72 mila e 291 euro.

A ciò si aggiungono le numerose procedure per l’affidamento di servizi e forniture sotto soglia, gestite direttamente dai singoli Servizi di merito.

L’impegno delle strutture comunali nel corso del 2020 è stato inoltre dedicato anche, sia per lavori che per servizi e forniture, alla conclusione delle attività relative a procedure già aggiudicate nel corso del 2019 oltre che all’indizione di nuove procedure per cui si prevede l’aggiudicazione nel corso del 2021.

