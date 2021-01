Vie di Trento ancora impraticabili per la neve: la lega interroga il Sindaco

Gianni Faustini Brosa, Lucia Vinti e Mirco Nucida consiglieri circoscrizionali della Lega Nord San Giuseppe Santa Chiara, denunciano il mancato sgombero neve nei marciapiedi d’accesso agli istituti scolastici, alle corrispondenti ciclabili e dei parcheggi riservati ai dipendenti scolastici.

Laddove la neve è stata tolta, nulla è stato fatto per le lastre di ghiaccio che si sono venute a formare.

I consiglieri leghisti sottolineano il rischio di pericolose cadute attraverso i tratti ghiacciati che non hanno alternative percorribili.

Una situazione che porta a creare assembramenti e l’impossibilità di mantenere il distanziamento previsto.

Al contrario, come riportato nel comunicato stampa sottoscritto da Gianni Faustini Brosa, Lucia Vinti e Mirco Nucida è stato regolarmente reso agibile lo spazio riservato per il mercato rionale.

Da qui l’interrogazione per sapere se l’amministrazione comunale sia a conoscenza di quanto segnalato, ovvero della mancata pulizia dalla neve di marciapiedi e spazi di accesso alle scuole che il 7 gennaio hanno ripreso le attività e in quanto tempo saranno puliti marciapiedi e ciclabili, con attenzione particolare a quelli necessari per l’accesso alle scuole.

I problemi dello sgombero della neve non sono solo quelli della circoscrizione di san Giuseppe Santa Chiara.

Molte lamentele infatti arrivano anche dal rione di Cristo Re dove in qualche via è ad oggi quasi impossibile transitare per via dei cumuli di neve e per la formazione del conseguente ghiaccio. (foto sotto)

Cristo re

San Giuseppe