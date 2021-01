Via libera al finanziamento di 35 milioni di euro per il rifacimento dell’istituto Pertini e il nuovo liceo Artistico Vittoria

Fra le grandi opere viarie finanziate dalla Provincia autonoma di Trento che investirà sulla città capoluogo oltre 92,7 milioni di euro, mentre sul fronte dell’edilizia scolastica è prevista una spesa di 34,7 milioni di euro, ci sono anche due interventi sulle scuole molto importanti e attesi da anni.

Il governatore Maurizio Fugatti ha dato il via libera ai finanziamenti per quasi 35 milioni di euro per i lavori dei nuovi edifici della scuole Pertini e Liceo Vittoria a Trento.

L’intervento dell’istituto Sandro Pertini riguarda la realizzazione di un nuovo edificio in sostituzione della struttura preesistente, realizzato negli anni Trenta e gravato da una serie di problematiche sia spaziali che strutturali, tanto che è stata decisa la completa demolizione del fabbricato e la sua sostituzione con un nuovo edificio. L’investimento previsto è di 21 milioni di euro.

I lavori al liceo artistico A. Vittoria prevedono invece la realizzazione di una nuova sede presso le “ex aziende agrarie” in via Giusti a Trento, attraverso la ristrutturazione dell’edificio esistente.

Attualmente l’Istituto è situato in un immobile in locazione in via Zambra a Trento Nord (edificio Ex Grundig), che risulta inadeguato dal punto di vista funzionale ed anche normativo (sismica, antincendio) alle esigenze dell’istituto scolastico. L’investimento previsto ammonta a 13,7 milioni di euro.

