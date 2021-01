Si schianta con la sua Opel, muore il 30 enne Igor Damian residente a Trento

E’ morto poche ore dopo il trasporto in ospedale il 30 enne Igor Damian residente a Trento, rimasto vittima dell’incidente accaduto ieri mattina, intorno alle 10,15, sull’asse attrezzato tra Bologna e Casalecchio.

Il giovane nato in Romania era in transito da Bologna per motivi di lavoro e stava dirigendosi al casello autostradale di Valsamoggia diretto a casa. Era da solo in auto, alla guida della sua Opel Corsa di colore blu scuro, e procedeva in direzione di Modena.

Era sulla corsia di sorpasso all’altezza dello svincolo che immette al casello autostradale quando, per motivi che non si conoscono, la sua Opel ha deviato bruscamente la sua corsa in direzione nord.

La traiettoria ha disegnato una diagonale netta attraverso le due corsie andando a schiantarsi a velocità elevata dalla parte opposta della strada contro il muro di cemento armato di contenimento della scarpata.

Per la violenza dell’impatto il mezzo è stato catapultato sulla scarpata per poi ricadere rovesciata al centro della carreggiata. Una carambola che non ha coinvolto altri mezzi e che si è conclusa con le ruote all’insù e il conducente bloccato nell’abitacolo.

I primi soccorsi e l’allarme al 118 sono stati forniti dagli automobilisti di passaggio. L’ambulanza dal Maggiore è arrivata a sirene spiegate e poco dopo sono stati chiamati anche i Vigili del Fuoco che hanno forzato la portiera dell’abitacolo deformato dall’impatto per potere permettere ai sanitari di estrarre il corpo intrappolato tra le lamiere.

Le prime operazioni di soccorso sono state svolte sul posto, con ripetuti tentativi di rianimare il ferito, poi caricato in ambulanza e trasportato all’ospedale Maggiore già in codice di massima gravità.

La sua lotta contro la morte si è infranta poco dopo l’arrivo al pronto soccorso con la gravità delle lesioni riportate nello schianto. Non si esclude un malore, un guasto meccanico o anche l’interferenza laterale del dislivello della banchina non transitabile.