Serra distrutta dalla neve: la cooperativa Samuele apre una raccolta fondi

La Cooperativa Sociale Samuele ha aperto una raccolta fondi sulla piattaforma GoFondMe. Obiettivo: la ricostruzione della serra distrutta dalla neve. Il risultato finora ottenuto è stato ottimale: 43 i donatori per un totale di 1105 euro rispetto ai 2 mila stimati come quantificazione del danno subito.

Al primo giorno di lavoro, Milo responsabile del laboratorio di agricoltura sociale ha trovato lo scheletro della serra piegato dalla neve, i teli di copertura a terra ed il contenuto in gran parte distrutto. In pratica tutto da rifare, ma servono fondi urgenti che non sono a disposizione per questo è stata lanciata la campagna di raccolta fondi. “ Non solo perché si tratta di un ulteriore costo che si aggiunge alla crisi già in corso, ma perché già dalla fine di questo mese la serra diventa un luogo strategico per questo settore, da un punto di vista sia formativo che operativo. È infatti il luogo in cui i nostri corsisti possono sperimentarsi a fine inverno, in cui le nuove piantine iniziano a crescere e ci si prepara alla primavera”.

Per chi volesse avere ulteriori informazioni può scrivere a info@coopsamuele.it, oppure telefonare in ore ufficio allo 0461 230888.

