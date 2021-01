Neve a Trento: comune inefficiente e disorganizzato

Egregio Direttore,

nei giorni a cavallo tra la fine e l’inizio dell’anno, come ampiamente previsto dai meteorologi la città di Trento si è imbiancata di neve, fenomeno tutt’altro che raro alle nostre latitudini, che tuttavia pare aver colto di sorpresa non tanto i cittadini, quanto il Servizio Comunale di sgombero neve.

Infatti, mentre quasi tutti hanno provveduto con solerzia a pulire le pertinenze private, non altrettanto si può dire di chi avrebbe dovuto occuparsi di marciapiedi e pensiline.

Pubblicità Pubblicità

Per questo compito si sono offerti in prima battuta gruppi di volontari e scouts, che per nostra fortuna hanno svolto un lavoro prezioso, ma in alcuni casi, oltre all’entusiasmo e alla buona volontà, i ragazzi hanno dovuto addirittura procurarsi le pale necessarie, che in Comune non erano disponibili in numero sufficiente.

Nei giorni seguenti molte zone della città sono state liberate, anche se cumuli di neve sporca permangono ovunque, neve che anni addietro veniva successivamente asportata e smaltita.

Rimangono tuttavia dei luoghi dimenticati. Chi percorre, come nel mio caso, via della Cervara, all’altezza dei primi due tornanti dopo Port’Aquila, dato che ambedue i marciapiedi si presentano ingombri di neve, è costretto suo malgrado a rimanere sulla carreggiata, con grave rischio per l’incolumità, dato il passaggio continuo di automobili e autobus.

Pubblicità Pubblicità



Si può pensare che nella suddivisione dei tratti da sgomberare ci sia stato un disguido tra gli addetti ai lavori, ma tale situazione incresciosa è stata segnalata più volte al Servizio Comunale, senza aver avuto riscontro né nell’immediato, né nei giorni successivi.

Tutto questo a mio parere è un segnale di inefficienza e di disorganizzazione dell’apparato istituzionale e rappresenta un biglietto da visita poco gradevole del nuovo Sindaco e della nuova Giunta nella loro prima stagione invernale.

Cordiali saluti.

Lorenza Pretti

Potete inviare le email al direttore da inserire nella rubrica «io la penso così» scrivendo a: redazione@lavocedeltrentino.it