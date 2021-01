Il soccorso Alpino col quad salva una coppia sul Cornetto di Folgaria

Si è concluso poco dopo le 19.30 un intervento sul monte Cornetto di Folgaria, in aiuto di due scialpinisti, un uomo e una donna.

La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 18 dopo che la donna, in fase di discesa a una quota di circa 1.800 m.s.l.m., accusando crampi e stanchezza non è stata più in grado di proseguire in autonomia.

Il coordinatore dell’Area operativa Trentino Centrale ha chiesto l’intervento di quattro operatori della Stazione Altipiani. I soccorritori hanno raggiunto i due scialpinisti grazie al quad dotato di cingoli per la neve. Una volta rifocillati, i due scialpinisti sono stati riaccompagnati a valle in sicurezza. Per la donna non è stato necessario il ricovero in ospedale.

