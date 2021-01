Addio a padre Beppino Taufer, fondatore della comunità Maso San Pietro a Pergine

E’ scomparso al mattino del 7 gennaio a Cremona padre Beppino Taufer, nella struttura dell’ordine dei Camilliani dove cercava ristoro dall’incedere della malattia che ormai lo affliggeva da 16 anni.

Sacerdote camilliano, dal 1985 era a Pergine dove fondò la comunità terapeutica per malati psichiatrici “Maso San Pietro“, che in questi 35 anni ha accolto decine e decine di persone con l’obiettivo di reinserirle in società.

La fondazione di Maso San Pietro fu una vera innovazione per l’epoca, ed ancora oggi si pone come comunità d’avanguardia in questo campo. Il funerale sarà celebrato lunedì 11 gennaio alle 14 nella chiesa parrocchiale di Mezzolombardo.

