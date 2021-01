A Povo trovati bocconcini al veleno per topi

E’ un ritrovamento a dir poco inquietante quello che è stato fatto in Via dell’Ancona alla Grotta di Villazzano lungo la passeggiata che da Gabbiolo porta in località Casotti.

Si tratta di bocconcini di veleno per topi abbandonati lungo per un percorso frequentato non solo da chi porta in passeggiata i propri cani, ma anche da famiglie con bambini.

Qualora ne venissero trovate altre quantità, il consiglio è quello di raccoglierle almeno con un fazzoletto avvertendo anche i Carabinieri o il Servizio Veterinario di Via Lavisotto. Inutile dire che potrebbe avere effetti letali non solo per i cani, ma anche per i bambini che inavvertitamente dovessero mangiarlo in considerazione anche del colore per così dire invitante.

