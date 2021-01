Via libera dalla provincia per il sottopasso di Spini di Gardolo. Previsti 11 milioni di euro di investimento

Il sottopasso di Spini è stato inserito tra le opere prioritarie da parte dell’amministrazione provinciale.

Soddisfazione assoluta per i residenti del quartiere, ma anche successo personale del consigliere provinciale della Lega Devid Moranduzzo che si è battuto sin da quando era consigliere circoscrizionale perché venisse risolto l’annoso problema del traffico all’incrocio con la statale del Brennero.

Di seguito riportiamo il comunicato stampa diffuso dal consigliere provinciale nella serata di ieri. “Bene la conferma da parte della Giunta provinciale circa la priorità di un’opera pubblica fondamentale per l’area di Trento Nord qual è il sottopasso di Spini di Gardolo. Un’opera che rappresenta un obiettivo fondamentale nel mio mandato di Consigliere provinciale e regionale e che verrà realizzata mediante anche l’intervento di un apposito Commissario nominato ad hoc. Una richiesta d’intervento che è stata chiesta per anni inutilmente alle amministrazioni di centrosinistra che si sono susseguite e il fatto che questa giunta provinciale abbia confermato la volontà di realizzarla in tempi brevi, includendola tra le opere strategiche per il futuro del Trentino, non può che far piacere dato che è un’ulteriore conferma di come la Lega sia davvero vicina al territorio.Per concludere ringrazio il Presidente della Provincia Maurizio Fugatti per aver creduto in questa opera”.

L’intervento rappresenta il completamento dell’intervento complessivo, che rivisita l’accessibilità alla zona produttiva di Spini di Gardolo dalla SS 12, attualmente penalizzata dalla presenza della ferrovia Trento-Malé che in passato ha trovato un primo step con la realizzazione della così detta rotatoria Bermax.

L’intervento si completa, rispetto alle originarie previsioni, con la realizzazione di un doppio sottopasso ciclopedonale alla Trento-Malè per consentire ai residenti di via Palazzine la fruizione dei mezzi pubblici che transitano su via Alto Adige, attraverso un percorso pedonale sicuro. L’investimento previsto è di 11 milioni di euro

