Vaccini: la Provincia autonoma di Trento tra le realtà in testa per somministrazioni

Il Trentino si conferma a tutt’oggi tra i territori in testa all’elenco delle Regioni e Province autonome per percentuale di vaccini somministrati in rapporto alle dosi ricevute: lo comunica l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, che riferisce anche il dato con i numeri trasmessi ufficialmente al Ministero della Salute; si tratta di 5.954 dosi iniettate (registrate alle ore 16 di ieri 8 gennaio 2021) a fronte delle 9.750 consegnate fino ad ora alla Provincia autonoma di Trento, con un tasso del 61,06%.

Un errore materiale nel “Report vaccini Anticovid-19” pubblicato da Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Commissario straordinario Covid-19 indica al momento un numero diverso di dosi pervenute, che porta ad un calcolo percentuale differente.

La richiesta di correzione della tabella è già stata inoltrata alle autorità competenti, per l’opportuna modifica. Delle 5.546 dosi di vaccini 1.861 sono state somministrate agli ospiti delle RSA. «Verso la fine di gennaio – ha spiegato l’assessore Stefania Segnana ieri in conferenza stampa – arriverà in Trentino anche il nuovo vaccino Moderna, per ora non abbiamo dati ufficiali ma la conferma è arrivata dal commissario Arcuri in video conferenza. Il commissario fra il resto ci ha anche consigliato di tenere un terzo dei vaccini per effettuare dopo 21 giorni la seconda dose di richiamo»

