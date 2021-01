«Presepio in condominio»: alla circoscrizione Oltrefersina consegnati i premi

Dopo 8 anni di stop ritorna l’iniziativa «Presepio in condominio» organizzata dal Comitato associazioni Oltrefersina, in collaborazione con la Circoscrizione Oltrefersina.

Presso la sala polifunzionale di via Clarina alle ore 15.00 di oggi sabato 9 gennaio 2021 è avvenuta la cerimonia di premiazione dei 3 presepi vincenti con due premi speciali fuori gara consegnati alla scuola Materna «La Clarina» e all’associazione Anffas. I premi hanno riguardato 3 distinte categorie: il presepio più originale, il più creativo e quello maggiormente tradizionale. A tutti i partecipanti è stato comunque consegnato un attestato di partecipazione.

Un ritorno quindi alle tradizioni con un’iniziativa chiamata da molti “Il presepe che unisce” voluta a tutti i costi dalla presidente Comitato associazioni Oltrefersina. «Abbiamo ripreso un’antica tradizione fra mille difficoltà dovute all’emergenza sanitaria – spiega Miledi Meneghetti la presidente del comitato delle 14 associazioni partecipanti – con molti problemi organizzativi. Il nostro obiettivo era quello di infondere fiducia ai cittadini e stimolarmi a partecipare all’evento natalizio creando così aggregazione, socializzazione e partecipazione, che per la cittadinanza sono valori importanti.»

La presidente ha voluto poi ringraziare Errico Di Pippo il presidente della circoscrizione Oltrefersina che comprende i rioni di Bolghera – Clarina – S. Bartolomeo – Man – Madonna Bianca e Villazzano organizza “Presepio in condominio”, per aver sostenuto il progetto.

«L’interno consiglio circoscrizionale ha deciso di promuovere e sostenere il progetto per valorizzare le nostre tradizioni culturali in un momento difficile per tutti a causa della pandemia. Volevamo promuovere un momento d’incontro tra le varie culture presenti nei vari condomini della circoscrizione. Erano anni che non veniva organizzato un evento simile, e siamo rimasti stupiti dalla grande adesione» – Queste le parole del presidente Errico Di Pippo che ha annunciato anche che l’iniziativa sarà riproposta l’anno prossimo.

Il rione di Madonna bianca è stato il più partecipe fra quelli della circoscrizione. Ha infatti vinto 2 premi su 3.

«L’adesione da parte dei residenti di Madonna Bianca è stata buona e non è mancato l’entusiasmo e la forte motivazione – sottolinea Gloria Fontana referente della torre uno e vincitrice di uno di premi – in molti hanno recepito il messaggio natalizio legato alle tradizioni e hanno voluto mettersi in gioco. Hanno partecipato circa il 35% dei residenti delle Torri.»

Infine un aneddoto carino successo alla Torre 2 vincitrice di uno dei premi. «Avevamo realizzato un piccolo albero di Natale – spiega Beatrice Bernardi referente della Torre due – ma senza nessuna pretesa. Poi abbiamo deciso di partecipare al concorso e allora ogni giorno qualcuno dei residenti all’insaputa degli altri aggiungeva qualche statuina al presepe. Molti dei residenti sono andati a cercare materiali in cantina che magari non usavano più da anni per addobbare il presepe. È stato un bel momento di aggregazione dentro delle strutture dove a volte è difficile rendere partecipi tutti a delle iniziative.»