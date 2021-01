Elon Musk, con 188,5 miliardi di dollari, supera mister «Amazon» e diventa il più ricco del mondo

Sul gradino più alto del podio del Bloomberg Billionaires Index, la classifica dei personaggi più ricchi del mondo, c’è un nuovo nome. Si tratta di Elon Musk, il visionario miliardario CEO di SpaceX e Tesla.

Le quotazioni in Borsa di Tesla sono cresciute del 6% negli ultimi mesi, raggiungendo un valore di 766 miliardi di dollari e facendo arrivare il patrimonio personale del magnate a 188,5 miliardi di dollari.

Così l’imprenditore sudafricano ha scalzato dal podio Jeff Bezos, fondatore di Amazon, che deteneva il primato dal 2017 e che attualmente vanta un patrimonio di 187 miliardi di dollari (ridotto del 25% rispetto a qualche tempo fa a causa del divorzio dalla moglie MacKenzie Scott).

La reazione di Musk su Twitter è stata piuttosto “contenuta”. L’imprenditore ha commentato la notizia scrivendo: “Che strano“, per poi aggiungere “Torniamo al lavoro“.

Ma non sorprende. In fondo l’imprenditore ha sempre sostenuto di non essere interessato alle cose materiali e di essere intenzionato ad utilizzare il suo denaro per risolvere i problemi del nostro pianeta e per costruire una città auto-sufficiente su Marte per assicurare la continuità della vita di tutte le specie in caso di necessità.

