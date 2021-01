Cuccioli in vendita post Covid-19: un dramma annunciato

Il dramma era nell’aria ancora dagli inizi della pandemia. Si tratta di una tragedia annunciata e assolutamente evitabile, quella che riguarda solo in Inghilterra oltre 2000 cani.

A lanciare l’allarme, la più importante associazione inglese di assistenza ai cani ovvero Dogs Trust.



Ancora ad inizio pandemia, Dogs Trust come molte altre associazioni, si era dimostrata preoccupata delle conseguenze dei molti lockdown non solo per le persone, ma anche per gli animali domestici.

Avendo più tempo a disposizione, e dovendo stare a casa dal lavoro, nel 2020 moltissimi inglesi hanno infatti deciso di accogliere in famiglia un cane.

E questa sarebbe stata un’ottima cosa, se solo poi, nel lento ritorno alla normalità, le persone che inizialmente avevano preso un cane avessero deciso di proseguire l’esperienza.

Purtroppo non è stato così. Per molti è diventato un impegno gravoso mantenerlo economicamente o trovare il tempo sufficiente per accudirlo dovendo tornare al lavoro e quindi allontanarsi da casa per molte ore.

Un cane, come ogni altro animale, non è un giocattolo ma un impegno quotidiano e di lunga durata! Non è assolutamente concepibile che ora ci si debba ritrovare a fare i conti con migliaia di animali che rischiano di non poter più stare insieme ai loro padroni che hanno deciso di accoglierli in casa solo “per sentirsi meno soli” durante la pandemia.

Salvo poi sbarazzarsene alla prima occasione quando finalmente la normalità che tutti conosciamo torna ad essere lentamente parte integrante della vita di tutti. Come possiamo essere fieri dell’Umanità, davanti a un tale egoismo e davanti ad una così grande mancanza di rispetto nei confronti degli animali?