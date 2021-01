Coronavirus: oggi 15 nuovi casi nelle Valli del Noce

Sono 15 i contagi da Coronavirus rilevati nelle ultime 24 ore nelle Valli del Noce (ieri era uno solo), di cui 13 in Val di Non e 2 in Val di Sole.

I nuovi casi riguardano i Comuni di Predaia (+3), Denno (+2), Novella (+2), Cavareno, Cles, Ossana, Sanzeno, Sarnonico, Ton, Vermiglio e Ville d’Anaunia (+1 a testa).

Attualmente le persone positive al Covid nelle Valli del Noce sono: 0 di Bresimo, 0 di Rumo, 2 di Borgo d’Anaunia, 0 di Cis, 0 di Livo, 7 di Novella, 1 di Ruffrè-Mendola, 1 di Ronzone, 2 di Sarnonico, 3 di Dambel, 2 di Sanzeno, 4 di Romeno, 1 di Cavareno, 1 di Amblar-Don, 16 di Cles, 0 di Sfruz, 7 di Ville d’Anaunia, 2 di Contà, 22 di Predaia, 2 di Ton, 2 di Denno, 4 di Campodenno, 1 di Sporminore, 3 di Vermiglio, 5 di Peio, 2 di Rabbi, 1 di Ossana, 0 di Pellizzano, 0 di Mezzana, 0 di Commezzadura, 4 di Malé, 5 di Dimaro Folgarida, 0 di Croviana, 1 di Terzolas, 2 di Cavizzana, 0 di Caldes.

Pubblicità Pubblicità

Il totale da inizio epidemia sale a 2.136 casi, di cui 1.525 in Val di Non e 611 in Val di Sole.

Nello specifico, le persone risultate positive al Covid-19 nei Comuni nonesi e solandri sono: 22 di Amblar-Don, 107 di Borgo d’Anaunia, 14 di Bresimo, 71 di Campodenno, 29 di Cavareno, 15 di Cis, 411 di Cles, 40 di Contà, 17 di Dambel, 20 di Denno, 29 di Livo, 99 di Novella, 234 di Predaia, 39 di Romeno, 16 di Ronzone, 14 di Ruffrè-Mendola, 28 di Rumo, 25 di Sanzeno, 23 di Sarnonico, 15 di Sfruz, 15 di Sporminore, 39 di Ton, 203 di Ville d’Anaunia, 33 di Caldes, 8 di Cavizzana, 27 di Commezzadura, 16 di Croviana, 53 di Dimaro Folgarida, 128 di Malé, 30 di Mezzana, 21 di Ossana, 54 di Peio, 82 di Pellizzano, 36 di Rabbi, 25 di Terzolas, 98 di Vermiglio.

In tutta la Provincia di Trento i contagiati da inizio epidemia sono complessivamente 23.917 (più 142 rispetto a ieri). Attualmente risultano positive 1.928 persone. In tutto i guariti sono 20.918 (più 221 rispetto a ieri).

Pubblicità Pubblicità



Nelle ultime 24 ore, infine, sono stati registrati 8 decessi (1.071 totali).

I dati ufficiali di oggi sono stati resi noti dalla Provincia autonoma di Trento.