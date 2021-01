Coronavirus: 8 morti e 373 contagi nelle ultime 24 ore in Trentino

Il dato del primo pomeriggio indica 7.120 vaccini somministrati in Trentino, di cui 2.407 ad ospiti di residenze per anziani: una lotta contro il tempo per costruire quella cintura di protezione a difesa di un virus che continua a contagiare e a mietere vittime.

«Siamo fra le prime regioni che somministrano più vaccini in proporzione a quelli ricevuti, siamo a circa il 75% nonostante gli errori sui conteggi apparsi ieri sul sito del ministero della salute e corretto oggi.» – ha detto il governatore Maurizio Fugatti

Sono 8, secondo il consueto bollettino dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, i decessi registrati nelle ultime ore: 6 sono avvenuti in ospedale e nel complesso riguardano 3 uomini e 5 donne di età compresa fra i 60 ed i 91 anni.

I nuovi contagi rilevati dai test molecolari sono invece 94. Altri 279 sono risultati positivi all’antigenico. Sempre i molecolari hanno poi confermato 48 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Dei nuovi positivi di oggi, 109 sono asintomatici e 239 pauci sintomatici. I bambini e ragazzi in età scolare sono 34 e fra loro ci sono 2 piccolissimi con meno di 2 anni ed altri 3 con meno di 5 anni.

Rimane sempre alto e preoccupante il dato sugli anziani: gli ultra settantenni da ultimi contagiati sono ben 74.

I guariti sono 221 e negli ospedali anche oggi le dimissioni (43) superano i nuovi ingressi (29), pertanto la situazione dei ricoveri vede attualmente 381 pazienti di cui 48 in rianimazione. (+2 rispetto a ieri)

Rimane molto alto il numero dei tamponi analizzati: 2.949 i molecolari (1.589 a cura dell’Apss e 1.360 dalla Fem) mentre quelli rapidi notificati all’Azienda sono stati 2.092.

Durante la conferenza stampa il governatore Fugatti ha confermato che il Trentino è in zona gialla e che è l’unica regione insieme all’Alto Adige ad aprire le scuole. «Gli indici di trasmissione del Trentino sono molto buoni, siamo al 4% se teniamo conto dei tamponi molecolari, cioè molto meno della media nazionale, e al 7,5% conteggiando anche i test veloci.

CORONAVIRUS ITALIA – Oggi registrati ulteriori 19.978 contagi e 483 morti per Covid. Tutta Italia torna in zona arancione e lo sarà per tutto il weekend. Da lunedì invece in area arancione Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto, come prevede l’ordinanza del ministro Roberto Speranza. Speranza: “Il terzo picco dei contagi covid arriverà, sarà ancora dura”.

A preoccupare è l’indice Rt salito oltre la soglia di 1 come evidenziato dal rapporto dell’Iss. Brusaferro: “Aumenta la crescita dei casi di coronavirus”. Procede la compagna vaccinale con l’Italia che ha superato il mezzo milione di vaccinati. Rezza avverte: “Per gli effetti della vaccinazione dovremo aspettare, pericolo non è scampato”.